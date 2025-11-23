Regionali | l' affluenza alle 12 è all' 8,9% in calo di 3,7 punti I dati | Veneto | Campania | Puglia

Seggi aperti oggi e domani: 13 milioni chiamati alle urne. Si riparte dal 2 a 1 per il centrodestra. Lunedì sera gli eredi del "dopo Zaia", "dopo De Luca", "dopo Emiliano". 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Regionali: l'affluenza alle 12 è all'8,9% in calo di 3,7 punti. I dati: Veneto | Campania | Puglia

Elezioni Regionali 2025, si vota domenica e lunedì Per la prima volta dal 2000, le elezioni regionali si svolgono a Procida senza essere abbinate alle Elezioni Comunali. Pertanto, si prevede che l’affluenza possa essere fisiologicamente inferiore, in linea con l - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali: l’affluenza alle ore 12 in Campania, Puglia e Veneto | DATI - Urne aperte da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Come scrive strettoweb.com

Regionali, alle 12 affluenza in calo in Puglia - Affluenza in calo in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3870 sezioni su 4032, alle ore 12 ha votato l’8,53% degli aventi diritto rispetto al 12,05% ... Scrive trmtv.it

Regionali in Campania, alle ore 12 affluenza ferma all' 8,25%: il numero più alto di votanti a Napoli - Aperte le urne in Campania per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Campania e del consiglio Regionale. Scrive ilmattino.it