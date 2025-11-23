Regionali Irpinia fanalino di coda in Campania per affluenza

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle elezioni regionali in Campania tra le cinque provincia quella di Avellino l’affluenza alle ore 12 si è fermata al 6,93%, risultando la più bassa della regione. Tra i comuni irpini, il dato più alto è stato registrato a Torre Le Nocelle co n 13,28%, mentre il più basso si registra a S enerchia, con appena 2,36% di votanti. Nella città capoluogo hanno votato il 9,42 alle ore 12:00. Nell’ultima tornata elettorale alla stessa ora si erano recati alle urna il 9,58 degli aventi diritto. In Irpinia si vota anche a Monteforte Irpino per il rinnovo del Consiglio comunale: i votanti alle ore 12:00 sono circa 8%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it