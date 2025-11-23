Regionali in Veneto Campania e Puglia | il primo dato sull' affluenza cosa filtra dai seggi

Seggi aperti in Veneto, Campania e Puglia, le tre Regioni italiane i cui tredici milioni circa di elettori sono chiamati alle urne oggi no stop fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere direttamente i propri Governatori e rinnovare i propri Consigli Regionali. Ecco i primi dati ufficiali sull' affluenza: in Veneto alle ore 12 è del 10% (alle precedenti elezioni regionali nel 2020 alla stessa rilevazione il dato era al 14,70%); in Campania siamo invece all' 8,16% (nell'ultima tornata era all'11,32%). In calo anche in Puglia: 8,50% contro l' 11,98 per cento. Gli altri dati sull'affluenza verranno rilevati e quindi comunicati dal Viminale oggi alle 19 e quindi alle 23, a chiusura della prima di due giornate di votazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

