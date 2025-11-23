Regionali in Campania alle ore 12 affluenza ferma all' 8,25% | il numero più alto di votanti a Napoli

Aperte le urne in Campania per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Campania e del consiglio Regionale. I cittadini potranno recarsi a votare dalle 7 alle 23 del 23 novembre e, in una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, alle ore 12 affluenza ferma all' 8,25%: il numero più alto di votanti a Napoli

Regionali in Campania, Edmondo Cirielli ha votato a Cava de' Tirreni - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, regolarmente costituiti gli 884 #seggi a #napoli Vai su X

Regionali in Campania, alle ore 12 affluenza ferma all' 8,25%: il numero più alto di votanti a Napoli - Aperte le urne in Campania per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Campania e del consiglio Regionale. Come scrive ilmattino.it

Elezioni regionali: l’affluenza alle ore 12 in Campania, Puglia e Veneto | DATI - Urne aperte da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Scrive strettoweb.com

Elezioni regionali in Campania, affluenza alle ore 12 all'8,2%: i dati e fino a quando si vota - I dati sull'affluenza alle elezioni regionali 2025 in Campania: c'è tempo per votare il nuovo presidente fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre. Secondo virgilio.it