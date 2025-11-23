Regionali in Campania alle ore 12 affluenza all’8,16% | in forte calo rispetto a 5 anni fa

L’affluenza alle elezioni regionali in Campania alle ore 12 e’ dell’ 8,16 per cento. Alle precedenti elezioni regionali alla stessa rilevazione il dato era al 11,32 per cento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

