Regionali in Campania affluenza in calo | alle 12 ha votato l’8,16%

Le elezioni regionali in Campania entrano nel vivo con il primo dato ufficiale sull’affluenza. Alle ore 12 la percentuale dei votanti si attesta all’8,16 per cento, un dato in calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando, alla stessa rilevazione, si registrò l’11,32 per cento. Una partenza lenta che sarà importante monitorare nel corso della giornata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Regionali in Campania, affluenza in calo: alle 12 ha votato l’8,16%

Argomenti simili trattati di recente

Regionali in Campania, Edmondo Cirielli ha votato a Cava de' Tirreni - facebook.com Vai su Facebook

REGIONALI | Tutte le informazioni per votare domani e lunedì in Campania, Puglia e Veneto #ANSA ow.ly/y86t50Xwfu4 Vai su X

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Si legge su ilmessaggero.it

Elezioni regionali, alle 12 affluenza intorno all'8% in Puglia e Campania. Veneto al 10% - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali, alle 12 affluenza intorno all'8% in Puglia e Campania. Scrive tg24.sky.it

Elezioni regionali in Campania, affluenza alle ore 12 all'8,2%: i dati e fino a quando si vota - I dati sull'affluenza alle elezioni regionali 2025 in Campania: c'è tempo per votare il nuovo presidente fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre. Da virgilio.it