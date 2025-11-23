Regionali Campania 2025 Fico vota nel seggio di Posillipo

(LaPresse) Roberto Fico, candidato della coalizione del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania, si è recato al seggio di Posillipo, a Napoli, per esprimere il il suo voto. L’ex presidente della Camera dei deputati è sostenuto da Partito democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Le urne sono aperte domenica 23 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania 2025, Fico vota nel seggio di Posillipo

