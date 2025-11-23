Regionali alle 12 | 00 ha votato solo l’8% degli elettori | affluenza a picco

Alle ore 12.00 di oggi, ha votato solo l'8,12 % degli aventi diritto. Gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Giunta regionale e 50 consiglieri, che daranno vita all'Assemblea legislativa della prossima legislatura ( 2025-2030 ). Alla stessa ora, nelle Regionali precedenti, l'affluenza era stata del 11,31 %. Queste le affluenze provincia per provincia: Domenica Sezioni % ore 12 Prec. ore 12 CAMPANIA 3.345 su 5.825 8,12 11,31 AVELLINO 371 su 501 7,12 9,99 BENEVENTO 275 su 340 7,41 10,21 CASERTA 305 su 928 7,8 10,81 NAPOLI 1.640 su 2.

