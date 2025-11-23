Regionali alle 12 l’affluenza in Campania è all’8,1% | Avellino ultima tra le province

Avellino - Alle ore 12 di oggi, domenica 23 novembre 2025, l’affluenza alle urne per le elezioni regionali registra un calo rispetto alla precedente tornata elettorale nei territori chiamati al voto. In Campania, la percentuale degli elettori che si è recata ai seggi si attesta all’8,1%. Il dato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Regionali, alle 12 l’affluenza in Campania è all’8,1%: Avellino ultima tra le province

