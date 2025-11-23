Regionali affluenza in calo | alle 12 in Puglia e Campania ha votato l’8% dei cittadini in Veneto il 10%

Le elezioni odierne, che si concluderanno domani alle 15, permetteranno di eleggere il nuovo Presidente di Regione dei tre territori, così come il rinnovo del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

