Regionali affluenza all' 8,9% | calo di 3,7 punti | Tutti i dati

Stenta a decollare l'affluenza alle Regionali in Veneto, Campania e Puglia. La media delle tre consultazioni alle 12 si è attesta intorno all'8,9%. Campania: alle 12 affluenza all'8,25%. Alle 12 in Campania i votanti sono stato l'8,25%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale per il rinnovo degli organi regionali (Giunta e Consiglio) quando, al momento della stessa rilevazione, l'affluenza era stata del 12,62%. Alle 12 a Napoli, città capoluogo di regione, l'affluenza è stata dell'8,22% sugli aventi diritto (762.493 votanti). Alle precedenti elezioni, nel 2020, l'affluenza era stata del 10,39%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Regionali, affluenza all'8,9%: calo di 3,7 punti | Tutti i dati

