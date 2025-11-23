Regionali 2025 la polarizzazione dell’ultima settimana frenerà l’astensione? L’analisi di Giordano

Nell’ultima settimana le tre keyword scelte per misurare la polarizzazione delle conversazioni sul tema elettorale – «elezioni» and Campania, «elezioni» and Puglia, «elezioni» and Veneto – hanno registrato un’impennata di menzioni e interazioni. In particolare, è la Campania a far registrare un parlato consistente, pari alla somma di quello registrato sulle altre due regioni al voto. Una conferma che trova riscontro anche nella nuvola degli hashtag dove #Campania si posiziona al primo posto tra quelli più utilizzati nell’ultima settimana. Proprio in Campania, si registra la percentuale più ampia di utenti Donna, il 30,1%, coinvolta nelle conversazioni sul tema delle elezioni regionali e quella dove la classe anagrafica 25-34 anni è maggiormente presente nel parlato digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

