Reggiolo schianto tra due auto sull' Autobrennero

Reggiolo (Reggio Emilia), 23 novembre 2025 - Lunghi incolonnamenti sulla corsia nord dell’Autobrennero, nella prima serata, a causa di un tamponamento tra due auto, avvenuto a circa un chilometro dal casello di Reggiolo-Rolo, in direzione Mantova. Per cause al vaglio della polizia stradale di Modena Nord, si è verificato uno scontro tra due vetture. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’arrivo sul posto delle ambulanze della Croce rossa di Reggiolo, Fabbrico e Correggio, insieme all’automedica della Bassa. Dopo le prime cure, le tre persone ferite –due uomini e una donna – sono stati caricati sulle ambulanze per essere portati al pronto soccorso dell’ospedale Poma di Mantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

