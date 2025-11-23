Firenze, 23 novembre 2025 – L’Associazione nazionale magistrati esprime piena solidarietà al Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, raggiunto da pesanti critiche e attacchi personali in questi giorni, legati al suo impegno per il no al referendum sulla riforma Nordio. Il suo contributo tecnico merita rispetto perché ha come unico scopo quello di arricchire il dibattito sulla riforma e dare ai cittadini maggiori elementi di riflessione in vista del voto referendario». Ho avuto bisogno di rileggere questo incredibile comunicato due o tre volte e verificare che non fosse un fake (e ancora permangono dei dubbi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum e manipolazioni. Disinformazione, una deriva