Ravezzani critica la Juve e punta il dito su Guida | riflessione diventa virale

Inter News 24 Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito del pareggio tra Juventus e Fiorentina! Il commento sulla partita. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Fiorentina, definendo quella vista ieri una squadra «con poco cuore». Secondo il giornalista, nemmeno l’arrivo di Luciano Spalletti, tecnico chiamato per dare una svolta alla stagione, è finora riuscito a imprimere quella scossa emotiva e tecnica necessaria per andare oltre il pareggio ottenuto contro i viola. Nel suo intervento, Ravezzani ha poi acceso il dibattito soffermandosi su un episodio arbitrale legato alla gestione del VAR da parte di Marco Guida, protagonista di una decisione che ha fatto discutere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani critica la Juve e punta il dito su Guida: riflessione diventa virale

Argomenti simili trattati di recente

#Ravezzani senza mezzi termini La critica sul caso plusvalenze Vai su X

Ravezzani senza mezzi termini La critica sul caso plusvalenze Vai su Facebook

Ravezzani:«Chi crede che la Juve ha avuto giusto processo?» - La condanna lampo alla Juve è ingiusta, chi crederà ancora che ci sia stato giusto processo Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato con ... Secondo juventusnews24.com

Ravezzani: "Vi mostro dove crolla la credibilità di Chinè" - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato sul suo account X ufficiale la disparità di trattamento che il procuratore Chinè ha riservato a Napoli e Juventus per il ... Segnala tuttojuve.com

Juve, Ravezzani punge Comolli: 'Non parla una parola di italiano dopo cinque mesi' - Fabio Ravezzani ha poi aggiunto: 'Ricordo che il mercato di riferimento della Juve resta l’Italia quindi non è una cosa marginale' ... Scrive it.blastingnews.com