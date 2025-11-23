Ravezzani critica la Juve e punta il dito su Guida | riflessione diventa virale

Inter News 24 Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito del pareggio tra Juventus e Fiorentina! Il commento sulla partita. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Fiorentina, definendo quella vista ieri una squadra «con poco cuore». Secondo il giornalista, nemmeno l’arrivo di Luciano Spalletti, tecnico chiamato per dare una svolta alla stagione, è finora riuscito a imprimere quella scossa emotiva e tecnica necessaria per andare oltre il pareggio ottenuto contro i viola. Nel suo intervento, Ravezzani ha poi acceso il dibattito soffermandosi su un episodio arbitrale legato alla gestione del VAR da parte di Marco Guida, protagonista di una decisione che ha fatto discutere. 🔗 Leggi su Internews24.com

