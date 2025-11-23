Rating Italia Moody’s alza il giudizio a Baa2 | è il primo miglioramento dal 2002

Moody’s ha promosso l’Italia al rating Baa2 con outlook stabile, segnando il primo upgrade in 23 anni, dopo aver valutato la continuità politica e l’impatto delle riforme legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Moody’s ha comunicato l’upgrade in una nota tecnica che attribuisce la revisione al miglioramento della stabilità politica e alla continuità delle politiche economiche osservate negli ultimi due anni. L’agenzia individua negli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in scadenza ad agosto 2026, il principale motore delle riforme strutturali, degli investimenti e delle misure fiscali che sostengono la nuova valutazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

