Rapina per avere la sigaretta elettronica | arrestato

Si è avvicinato alla vittima, l’ha minacciata e ha preso sia Iqos sia il telefono cellulare. È successo in via Lecco, a Porta Venezia, poco prima delle 4 di domenica mattina.Il responsabileIl responsabile è un uomo nato nel 1995, cittadino marocchino irregolare. Si trova ora agli arresti per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Rapina per avere la sigaretta elettronica: arrestato

