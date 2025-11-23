Rapina in casa cade dal terrazzo per chiedere aiuto | grave una giovane
Perugia, 23 novembre 2025 – Si sarebbero finti carabinieri per entrare nella casa in cui vivono due sorelle e farsi consegnare soldi e oggetti preziosi con una scusa. Finendo per aggredire le due giovani che si erano rifiutate di consegnare gioielli e denaro. Una delle due, sporgendosi da una finestra per chiedere aiuto, è caduta dal primo piano, rimanendo ferita in modo grave. Per entrambe le sorelle sono stati riscontrate ferite guaribili in oltre 30 giorni. I due presunti rapinatori sono stati intercettati a Pantalla, sulla E45, dove si erano immessi per allontanarsi rapidamente da Cesena. I due sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
