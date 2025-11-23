Rapina all’alba in centro a Milano | uomo arrestato

Milanotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina allalba in piazza Argentina, zona Loreto, questa mattina a Milano. Prima le minacce, poi gli spintoni, infine il furto di una collanina che la vittima portava al collo: questo è quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia di stato, intervenuti sul posto alle 5 di mattina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

rapina all8217alba in centro a milano uomo arrestato

© Milanotoday.it - Rapina all’alba in centro a Milano: uomo arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

Rapina all’alba in centro a Milano: uomo arrestato - Prima le minacce, poi gli spintoni, infine il furto di una collanina che la vittima portava al collo: questo è quanto hanno ... milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rapina All8217alba Centro Milano