Ramsey decisivo Trieste sgambetta l' Olimpia Milano nel finale

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna-Reggiana termina 80-78: gli highlights della sfida del settimo turno della Serie A di basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ramsey decisivo trieste sgambetta l olimpia milano nel finale

© Gazzetta.it - Ramsey decisivo, Trieste sgambetta l'Olimpia Milano nel finale

Scopri altri approfondimenti

ramsey decisivo trieste sgambettaAttacco e difesa: Ramsey decisivo in Trieste-Milano - La guardia statunitense è autore di una prestazione da 26 punti, miglior mar ... Lo riporta sport.sky.it

ramsey decisivo trieste sgambetta| Pandemonio Trieste: Ramsey stende l'Olimpia Milano nel finale - L'Olimpia Milano recupera piano piano uomini dall'infermeria ma a Trieste registra la terza sconfitta nelle ultime quattro in LBA. Come scrive pianetabasket.com

ramsey decisivo trieste sgambettaTrieste è fatale per Milano: l'Olimpia cade 86-82. Decide Ramsey - La formazione giuliana corona la sua fantastica settimana bissando il successo in Champions League a I ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ramsey Decisivo Trieste Sgambetta