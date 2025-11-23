Ramsey decisivo Trieste sgambetta l' Olimpia Milano nel finale
Bologna-Reggiana termina 80-78: gli highlights della sfida del settimo turno della Serie A di basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Con 26 punti Jahmi'us Ramsey è decisivo nella vittoria della @PallTrieste sull' @OlimpiaMI1936 In doppia cifra anche Sissoko e Brown: tra gli ospiti top scorer Armoni Brooks con 22 punti #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate Vai su X
Una donna si sfoga al Ramsey Show: il compagno vuole sposarla dopo 25 anni ma le impone un accordo prematrimoniale - facebook.com Vai su Facebook
Attacco e difesa: Ramsey decisivo in Trieste-Milano - La guardia statunitense è autore di una prestazione da 26 punti, miglior mar ... Lo riporta sport.sky.it
| Pandemonio Trieste: Ramsey stende l'Olimpia Milano nel finale - L'Olimpia Milano recupera piano piano uomini dall'infermeria ma a Trieste registra la terza sconfitta nelle ultime quattro in LBA. Come scrive pianetabasket.com
Trieste è fatale per Milano: l'Olimpia cade 86-82. Decide Ramsey - La formazione giuliana corona la sua fantastica settimana bissando il successo in Champions League a I ... Secondo sport.sky.it