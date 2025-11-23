Raid israeliano su Beirut media locali | ucciso il capo di stato maggiore di Hezbollah

Thesocialpost.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo raid in territorio libanese ha riportato l’attenzione sulla crescente tensione nell’area, dove gli scontri tra Israele e Hezbollah continuano a mantenere alta la preoccupazione internazionale. Le informazioni diffuse nelle ultime ore delineano un quadro complesso, con fonti militari israeliane che rivendicano un’operazione mirata e media libanesi che parlano di un bilancio più grave rispetto ai dati ufficiali diffusi dal governo di Beirut. La situazione resta in evoluzione, mentre l’area colpita vive momenti di forte instabilità e timore per possibili escalation. L’episodio segna un nuovo capitolo in un conflitto che vede contrapporsi da mesi l’esercito israeliano e il movimento sciita libanese, con operazioni che stanno assumendo proporzioni sempre più significative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

raid israeliano su beirut media locali ucciso il capo di stato maggiore di hezbollah

© Thesocialpost.it - Raid israeliano su Beirut, media locali: ucciso il capo di stato maggiore di Hezbollah

News recenti che potrebbero piacerti

raid israeliano beirut mediaMedia, 'alto ufficiale di Hezbollah ucciso nel raid a Beirut' - Un alto funzionario israeliano ha annunciato che l'attacco dell' IDF a Beirut ha eliminato il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah Ali Tabatabai. Riporta quotidiano.net

raid israeliano beirut mediaRaid israeliano su Beirut, media locali: ucciso il capo di stato maggiore di Hezbollah - Un nuovo raid in territorio libanese ha riportato l’attenzione sulla crescente tensione nell’area, dove gli scontri tra Israele e Hezbollah continuano a ... Come scrive thesocialpost.it

raid israeliano beirut mediaGuerra Israele, raid dell'Idf su Beirut: "Nel mirino membro chiave Hezbollah". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, raid dell'Idf su Beirut: 'Nel mirino membro chiave Hezbollah'. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Israeliano Beirut Media