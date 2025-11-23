Raid israeliano su Beirut media locali | ucciso il capo di stato maggiore di Hezbollah
Un nuovo raid in territorio libanese ha riportato l’attenzione sulla crescente tensione nell’area, dove gli scontri tra Israele e Hezbollah continuano a mantenere alta la preoccupazione internazionale. Le informazioni diffuse nelle ultime ore delineano un quadro complesso, con fonti militari israeliane che rivendicano un’operazione mirata e media libanesi che parlano di un bilancio più grave rispetto ai dati ufficiali diffusi dal governo di Beirut. La situazione resta in evoluzione, mentre l’area colpita vive momenti di forte instabilità e timore per possibili escalation. L’episodio segna un nuovo capitolo in un conflitto che vede contrapporsi da mesi l’esercito israeliano e il movimento sciita libanese, con operazioni che stanno assumendo proporzioni sempre più significative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Un raid aereo israeliano ha colpito un palazzo nella zona meridionale di Beirut, un caposaldo di Hezbollah. Il bilancio delle vittime è di 5 morti e 28 feriti. L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che nell'attacco ha ucciso Haytham Ali Tabatabai
#Tg2000 - #MedioOriente, raid israeliano a #Rafah. Violenze in #Cisgiordania #21novembre #Tv2000 #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu @tg2000it Vai su X
Un alto funzionario israeliano ha annunciato che l'attacco dell' IDF a Beirut ha eliminato il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah Ali Tabatabai.
