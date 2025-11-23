Raid israeliano su Beirut l’ufficio del premier Netanyahu | Attaccato il numero due di Hezbollah

«Poco fa, nel cuore di Beirut, l’Idf ha attaccato il capo di stato maggiore (ad interim) di Hezbollah, Ali Tabatabai, responsabile della crescita e del riarmo dell’organizzazione terroristica». Lo rende noto l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo che l’azione è stata ordinata su raccomandazione del ministro della Difesa e del capo di stato maggiore delle forze israeliane. «Israele è determinato a perseguire i suoi obiettivi ovunque e in ogni momento», si legge nella nota. Al momento non è chiara la sorte dell’uomo, numero due della milizia filo-iraniana. Il raid israeliano. 🔗 Leggi su Open.online