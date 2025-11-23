Raid israeliano a Beirut | nel mirino il numero due di Hezbollah
Articolo in aggiornamento L'esercito israeliano ha reso noto di aver condotto "poco fa un attacco mirato prendendo di mira un terrorista chiave di Hezbollah a Beirut". I media libanesi parlando di un raid sulla periferia sud della capitale. L'attacco è avvenuto nel sobborgo di Dahiyeh, roccaforte della milizia filo-Iran. Secondo i media israeliani, si tratta del primo raid sulla città da 5 mesi. Nel mirino c'era il numero due e capo di stato maggiore ad interim di Hezbollah, Ali Tabatabai. Lo riportano i media israeliani. Non è ancora chiara la sorte dell'uomo. Nella gerarchia del Partito di Dio, Tabatabai è secondo solo al segretario generale Naim Qassem, successore di Nasrallah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Un’altra strage inaccettabile. Un raid israeliano ha colpito il campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, in Libano, causando almeno 14 morti e numerosi feriti. Un attacco che ha colpito civili inermi e che alimenta un’escalation sempre più pericolosa. Israele Vai su Facebook
#Tg2000 - #MedioOriente, raid israeliano a #Rafah. Violenze in #Cisgiordania #21novembre #Tv2000 #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu @tg2000it Vai su X
Raid israeliano a Beirut: nel mirino il numero due di Hezbollah - Non si hanno ancora notizie sulla sorte del bersaglio, Ali Tabatabai ... Lo riporta ilgiornale.it
Medio Oriente Raid israeliano su Beirut, «nel mirino un membro chiave di Hezbollah» - L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto di aver condotto «un attacco mirato prendendo di mira un terrorista chiave di Hezbollah a Beirut». bluewin.ch scrive
Raid su Beirut, nel mirino successore di Nasrallah. Khamenei: colpiremo ancora - Secondo una fonte vicina a Hezbollah Israele avrebbe condotto 11 attacchi consecutivi sulla ... Scrive avvenire.it