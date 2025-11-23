Raid israeliano a Beirut | nel mirino il numero due di Hezbollah

Articolo in aggiornamento L'esercito israeliano ha reso noto di aver condotto "poco fa un attacco mirato prendendo di mira un terrorista chiave di Hezbollah a Beirut". I media libanesi parlando di un raid sulla periferia sud della capitale. L'attacco è avvenuto nel sobborgo di Dahiyeh, roccaforte della milizia filo-Iran. Secondo i media israeliani, si tratta del primo raid sulla città da 5 mesi. Nel mirino c'era il numero due e capo di stato maggiore ad interim di Hezbollah, Ali Tabatabai. Lo riportano i media israeliani. Non è ancora chiara la sorte dell'uomo. Nella gerarchia del Partito di Dio, Tabatabai è secondo solo al segretario generale Naim Qassem, successore di Nasrallah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

