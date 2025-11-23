raid idf su beirut nel mirino elemento chiave hezbollah

“Poco fa, le Idf hanno condotto un attacco preciso contro un importante terrorista di Hezbollah a Beirut”. Lo scrivono le Israeli Defence Forces, l’esercito israeliano, in un post su X. Secondo funzionari israeliani, come riporta il ‘Times of Israel’, si tratterebbe del leader di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai, di fatto il capo di stato maggiore di Hezbollah, considerato attualmente il numero 2 del ‘Partito di Dio’ dopo il segretario generale Naim Qassem. Netanyahu conferma: “Obiettivo raid Idf è Capo Stato Maggiore Hezbollah”. L’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha confermato in una nota che l’attacco delll’Idf a Beirut ha preso di mira il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai. 🔗 Leggi su Lapresse.it

