Raid di Israele su Beirut 5 morti e 28 feriti | Stati Uniti non avvertiti dell' operazione | Incontro a Il Cairo tra vertici Hamas e capo intelligence Egitto
Bombardamenti nella Striscia dopo l'accusa israeliana di violazione del cessate il fuoco, almeno 21 morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Raid di Israele a Gaza, via libera dagli Usa. Netanyahu: “Eliminati cinque leader di Hamas” Vai su X
Un’altra strage inaccettabile. Un raid israeliano ha colpito il campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, in Libano, causando almeno 14 morti e numerosi feriti. Un attacco che ha colpito civili inermi e che alimenta un’escalation sempre più pericolosa. Israele - facebook.com Vai su Facebook
NEWS - Raid di Israele nella periferia sud di Beirut, sale il bilancio delle vittime - Il numero delle vittime dell'attacco israeliano contro la periferia sud di Beirut è salito a cinque. Secondo napolimagazine.com
NEWS - Raid di Israele su Beirut, Stati Uniti non avvertiti dell'operazione - L'esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo nella periferia sud di Beirut, in Libano, per colpire il Capo di stato maggiore di Hezbollah. Si legge su msn.com
Israele attacca Beirut, 'ucciso capo militare di Hezbollah' - "Continueremo ad agire con tutte le nostre forze contro Hezbollah e a impedirgli di tornare a rappresentare una minaccia per i nostri cittadini". Da ansa.it