Raid di Israele a Beirut | colpito il numero due di Hezbollah Attacchi a Gaza | 24 morti

Thesocialpost.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Escalation di tensione in Medio Oriente. Una delegazione di alti funzionari di Hamas è arrivata al Cairo per discutere l’ultima ondata di violenza nella Striscia di Gaza, dove nuovi attacchi hanno colpito aree densamente popolate, riaccendendo il confronto tra le parti e aggravando una situazione umanitaria già drammatica. L’ennesimo attacco aereo israeliano ha devastato un campo profughi palestinese, provocando almeno 24 morti, secondo fonti locali. Le immagini mostrano edifici rasi al suolo e famiglie alla disperazione, mentre i soccorritori scavano tra le macerie. La tensione aumenta nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre, approvato dopo il via libera al piano di pace Usa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

