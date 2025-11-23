Raid dell’esercito israeliano su Beirut

L’ esercito di Israele ha reso noto di aver condotto «un attacco mirato » a Beirut «contro un terrorista chiave di Hezbollah ». I media libanesi riportano che il raid, effettuato sulla periferia sud della capitale libanese, ha causato un morto e 21 feriti. Secondo quanto riferito da funzionario statunitense all’emittente Keshet 12, Washington era al corrente che Tel Aviv volesse intensificare gli attacchi in Libano, ma le autorità americane non conoscevano né la data né l’obiettivo di un eventuale nuovo raid dell’ Idf. A short while ago, the IDF conducted a precise strike targeting a key Hezbollah terrorist in Beirut. 🔗 Leggi su Lettera43.it

