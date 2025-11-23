Raid dell’esercito israeliano su Beirut
L’ esercito di Israele ha reso noto di aver condotto «un attacco mirato » a Beirut «contro un terrorista chiave di Hezbollah ». I media libanesi riportano che il raid, effettuato sulla periferia sud della capitale libanese, ha causato un morto e 21 feriti. Secondo quanto riferito da funzionario statunitense all’emittente Keshet 12, Washington era al corrente che Tel Aviv volesse intensificare gli attacchi in Libano, ma le autorità americane non conoscevano né la data né l’obiettivo di un eventuale nuovo raid dell’ Idf. A short while ago, the IDF conducted a precise strike targeting a key Hezbollah terrorist in Beirut. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Nuovi raid dell’esercito israeliano sulla striscia di Gaza Oltre 30 i morti (Tutto questo può accadere, senza la minima condanna o sanzione, grazie all’impunità di cui gode Israele, impunità gentilmente concessa dal suo principale alleato e complice) @oss_rom Vai su X
Raid di Israele in un campo profughi in Libano. 11 morti. L'esercito israeliano "Abbiamo colpito un'area di addestramento di #Hamas. Le esercitazioni volte a pianificare e attuare attacchi contro lo stato di Israele". - facebook.com Vai su Facebook
Raid Idf su Beirut, 'nel mirino membro chiave Hezbollah' - L'esercito israeliano ha reso noto di aver condotto "poco fa un attacco mirato prendendo di mira un terrorista chiave di Hezbollah a Beirut". Si legge su altoadige.it
Raid israeliano su Beirut, l’ufficio del premier Netanyahu: «Attaccato il numero due di Hezbollah» - «Poco fa, nel cuore di Beirut, l’Idf ha attaccato il capo di stato maggiore (ad interim) di Hezbollah, Ali Tabatabai, responsabile della crescita e del riarmo dell’organizzazione terroristica». open.online scrive
Raid Idf su Beirut, nel mirino elemento chiave Hezbollah - "Poco fa, le Idf hanno condotto un attacco preciso contro un importante terrorista di Hezbollah a Beirut". Da msn.com