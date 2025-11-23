Ragazzo investito e ucciso da un treno | tragedia alla stazione
Perugia, 23 novembre 2025 - Choc alla stazione di Gaifana, nel comune di Gualdo Tadino, in Umbria: un ragazzo di 24 anni, residente nel comune di Gualdo Tadino, è stato trovato morto, travolto e ucciso da un treno. Il dramma lungo la linea Ancona-Roma. Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri. Al momento gli investigatori sembrano non privilegiare alcuna ipotesi ma stanno svolgendo accertamenti per capire quanto successo. Sembra che non lontano dal luogo dell'investimento sia stata trovata l'auto del giovane, incidentata. Alla stazione di Gaifana è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
