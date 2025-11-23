Rabiot prima del derby Inter-Milan | Per queste partite non c’è bisogno di motivazione

Pianetamilan.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rabiot prima del derby inter milan per queste partite non c8217232 bisogno di motivazione

© Pianetamilan.it - Rabiot prima del derby Inter-Milan: “Per queste partite non c’è bisogno di motivazione”

Leggi anche questi approfondimenti

rabiot prima derby interMilan, Rabiot: "Contento di essere tornato nel derby. Thuram? Non ci siamo sentiti" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby con l'Inter: "Sono contento di essere tornato,. Si legge su tuttomercatoweb.com

rabiot prima derby interRabiot scalpita: le parole sul suo ritorno infiammano il derby in casa Milan - partita della sfida tra Milan e Inter a DAZN. Lo riporta spaziomilan.it

rabiot prima derby interInter-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Inter (11) e Milan (nove) sono le due squadre che hanno segnato più gol nel 1° tempo in questa stagione di Serie A; più nel dettaglio nerazzurri (cinque) e rossoneri (quattro, al pari della Lazio) ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Prima Derby Inter