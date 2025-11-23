Rabiot a DAZN | Sono contento di essere tornato mi mancava il campo Sul duello con Thuram…

Inter News 24 Rabiot a DAZN nel pre-partita di Inter Milan: il francese torna titolare e carica i rossoneri a poche ore dal derby di San Siro. Inter Milan accoglie il rientro di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, tornato a disposizione dopo lo stop muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane. Il suo ritorno rappresenta una risorsa fondamentale per i rossoneri, che cercano equilibrio e fisicità contro i nerazzurri, reduci da un avvio di stagione brillante sotto la guida di Cristian Chivu. La presenza di Rabiot è particolarmente importante in un reparto che, con Luka Modric e Fofana, punta a reggere il confronto tecnico e la pressione alta della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rabiot a DAZN: «Sono contento di essere tornato, mi mancava il campo. Sul duello con Thuram…»

