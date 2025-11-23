Quasi due tonnellate di carne sequestrate in uno stabilimento

In provincia di Piacenza i carabinieri del Nas di Parma, insieme alla Sezione Antifrode dell’Ufficio Emilia 2 di Piacenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno recentemente eseguito un’ispezione presso uno stabilimento di lavorazione, conservazione e commercio di carni.Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Quasi due tonnellate di carne sequestrate in uno stabilimento

Leggi anche questi approfondimenti

APS Carpe Diem. Plusis Trio · Christmas Begins. Si è (quasi) conclusa la settimana del biscotto ? Una settimana di sorrisi, impasti, cannella, cioccolato e tonnellate di nastrini natalizi durante la quale i nostri volontari si sono occupati di biscotti e confezioni - facebook.com Vai su Facebook

Ispezione di Nas e Dogane in uno stabilimento: sequestrate quasi due tonnellate di carne - Quasi due tonnellate di carne sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Parma dopo un'ispezione effettuata insieme agli operatori della Sezione ... Lo riporta piacenzasera.it

Giornata dell’Alimentazione: otto milioni di italiani non hanno un pasto, eppure buttiamo quasi due tonnellate di cibo all’anno - Giovedì prossimo, 16 ottobre, torna la Giornata mondiale dell’Alimentazione e il tema affrontato quest’anno è “Insieme, mano nella mano”, ovvero l’idea di una comunità globale che si mobilita per ... iodonna.it scrive

Quasi 5 tonnellate di raccolta alimentare - Successo a Poggibonsi per la consueta raccolta alimentare promossa dalla Fondazione il Cuore di Scioglie nei punti vendita Unicoop Firenze, con la Caritas Toscana e ... lanazione.it scrive