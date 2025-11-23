Quarto incidente con feriti della domenica | è successo a Ponte Buriano Anche un minore in ospedale

Ancora un incidente nell'Aretino. In serata c'è stato un sinistro alla periferia di Arezzo, in località Ponte Buriano lungo la strada provinciale 1. L'incidente ha visto coinvolta una sola vettura. Sono intervenuti sul posto gli operatori dell'emergenza urgenza aretina della Asl Toscana Sud Est. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quarto incidente con feriti della domenica: è successo a Ponte Buriano. Anche un minore in ospedale

