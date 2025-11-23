Quanti soldi si guadagnano in Coppa Davis? Il premio va alla Federazione E i giocatori…

Il montepremi totale della Coppa Davis 2025 di tennis è di 7 milioni di dollari statunitensi (circa 6.1 milioni di euro), dei quali 6.5 sono già stati assegnati: resta in palio mezzo milione di dollari, ovvero la differenza tra il premio per chi vincerà il trofeo, 2 milioni di dollari statunitensi (circa 1.75 milioni di euro), e chi perderà in finale, 1.5 milioni di dollari statunitensi (circa 1.3 milioni di euro). La cifra viene assegnata alle Federazioni, che poi la divideranno con giocatori e staff in base ad accordi interni: Italia e Spagna finora hanno incassato dunque l’assegno riservato ai finalisti, che è doppio rispetto a quello per Belgio e Germania, eliminate in semifinale, di 750mila dollari statunitensi (circa 650mila euro). 🔗 Leggi su Oasport.it

