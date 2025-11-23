Quante volte pulisci gli strofinacci della cucina? Spoiler | dovresti farlo tutti i giorni
Gli strofinacci da cucina sono alleati preziosi per chi vuole risparmiare e rispettare l’ambiente. A differenza della carta usa e getta, questi panni possono essere riutilizzati centinaia di volte, permettendo di ridurre gli sprechi e proteggere il pianeta. Sono anche molto efficaci: basta passarli un paio di volte sulle superfici per avere una cucina pulita e splendente. Ma c’è un problema che molte persone ignorano: se non vengono lavati spesso, gli strofinacci diventano veri e propri nidi di batteri. Non essendo usa e getta, accumulano sporcizia e microrganismi a una velocità impressionante. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Strofinacci da cucina: perché possono diventare pericolosi - I strofinacci sono tra gli strumenti più usati in cucina: asciugano mani e stoviglie, puliscono il piano di lavoro e vengono afferrati decine di volte al giorno. Si legge su quotidianpost.it