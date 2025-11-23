Quando Vanessa Incontrada non sopportava più il suo compagno | il racconto commovente tra le lacrime

Donnapop.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanessa Incontrada rivela tra le lacrime la profonda crisi vissuta con il suo compagno negli anni bui in cui non si sopportavano più. Un racconto autentico e commovente. Leggi anche: Vanessa Incontrada è molto dimagrita nel 2025: ecco come ha fatto e quanti chili ha perso Con la sua sincerità disarmante e un’emotività impossibile da trattenere, Vanessa Incontrada ha scelto di aprire il cuore in televisione. Durante il varietà Gigi e Vanessa insieme, la conduttrice ha ripercorso uno dei periodi più difficili della sua vita privata: la crisi profonda vissuta con il compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio e compagno di una vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

quando vanessa incontrada non sopportava pi249 il suo compagno il racconto commovente tra le lacrime

© Donnapop.it - Quando Vanessa Incontrada non sopportava più il suo compagno: il racconto commovente tra le lacrime

