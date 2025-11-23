Quando Vanessa Incontrada non sopportava più il suo compagno | il racconto commovente tra le lacrime

Vanessa Incontrada rivela tra le lacrime la profonda crisi vissuta con il suo compagno negli anni bui in cui non si sopportavano più. Un racconto autentico e commovente. Leggi anche: Vanessa Incontrada è molto dimagrita nel 2025: ecco come ha fatto e quanti chili ha perso Con la sua sincerità disarmante e un’emotività impossibile da trattenere, Vanessa Incontrada ha scelto di aprire il cuore in televisione. Durante il varietà Gigi e Vanessa insieme, la conduttrice ha ripercorso uno dei periodi più difficili della sua vita privata: la crisi profonda vissuta con il compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio e compagno di una vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Quando Vanessa Incontrada non sopportava più il suo compagno: il racconto commovente tra le lacrime

