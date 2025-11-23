Qualiano Napoli donna ferita a coltellate davanti a casa | ricercato un uomo

La vittima 35enne è stata soccorsa in serata e portata all'ospedale di Giugliano dove è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Qualiano (Napoli), donna ferita a coltellate davanti a casa: ricercato un uomo

