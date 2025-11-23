Qualiano Napoli donna accoltellata davanti a casa | arrestato l' ex

È stato arrestato l'uomo che ha accoltellato una donna di 35 anni davanti alla propria abitazione a Qualiano, in provincia di Napoli. Si tratta dell'ex compagno, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Qualiano (Napoli), donna accoltellata davanti a casa: arrestato l'ex

