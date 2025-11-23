Qualiano donna accoltellata | è grave

1.34 A Qualiano, in provincia di Napoli, una donna di 35 anni è stata accoltellata diverse volte davanti alla sua abitazione nel parco Cerqua. La vittima,colpita da diversi fendenti, ha riportanto ferite gravi all'addome, alla testa e alle gambe. E' stata ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Giugliano. L'aggressore è ricercato dai carabinieri che hanno avviato le indagini. La donna è madre di due figli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it