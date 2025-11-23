Le prime sei pellicole della Fase Uno del Marvel Cinematic Universe (MCU) hanno stabilito alcuni dei momenti più memorabili del cinema di supereroi. Questi film fondano le basi per l’intera saga, mostrando il potenziale di un universo narrativo interconnesso e coerente. Analizzando le scene più iconiche di ciascun titolo, si può apprezzare come ogni momento scelto abbia contribuito a definire l’identità e l’impatto della serie. Di seguito, vengono illustrati alcuni dei frame più rappresentativi di questa fase, selezionati per la loro forza visiva, significato narrativo e memorabilità. iron man (2008): “il momento di tony — uscita dall’esplosione del serbatoio”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Quadri iconici della fase uno del marvel cinematic universe