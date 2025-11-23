Pulisic segna Maignan para il rigore a Calhanoglu | derby al Milan e Roma da sola al comando
La Roma lo aveva fatto il suo dovere questo pomeriggio, imponendosi per 1-3 sul campo della Cremonese e potendo dunque godersi il derby della Madonnina con serenità e spensieratezza. La sfida di San Siro prometteva emozioni e non ha di certo deluso le attese: a gioire al fischio finale è un Milan che vince 0-1 sull’Inter grazie ad una partita dai molti tratti allegriani, fatta di ampi sprazzi di sofferenza ma anche di capacità di portare dalla propria parte i momenti chiave del match. Sul piedistallo rossonero salgono Pulisic e Maignan, il primo autore del gol vittoria e il secondo capace di parare il rigore dello specialista Calhanoglu. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
