Tempo di lettura: 3 minuti Cresce la trepidante attesa nel suggestivo borgo medievale telesino, ormai conosciuto come la Cittadina delle Eccellenze. Anche quest’anno Puglianello si prepara a immergersi nella più autentica atmosfera natalizia con un evento che promette emozioni, tradizione, divertimento e un calore unico: il “VILLAggio di Natale”, che prenderà vita nello scenografico complesso di Villa Marchitto dal 6 all’8 dicembre 2025. Per tre giorni, dalle ore 16.00 alle 22.00, espositori, artigiani e produttori della Valle Telesina animeranno un percorso sensoriale tra sapori, profumi e creazioni artistiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Puglianello si accende di magia: Villa Marchitto diventa un incantevole “Villaggio di Natale”