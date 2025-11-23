Puglia elezioni regionali | si vota Oggi dalle 7 alle 23 domani dalle 7 alle 15 A seguire lo scrutinio AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Alle 7 seggi aperti, fino alle 23. Poi dalle 7 alle 15 domani. In Puglia per eleggere il nuovo presidente della Regione e i nuovi cinquanta consiglieri regionali che saranno in carica per i prossimi cinque anni. A chiusura delle operazioni di voto, domani pomeriggio, lo spoglio delle schede. Aggiornamenti in tempo reale su www.noinotizie.it

