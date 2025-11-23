Provoca un incidente aggredisce il testimone e poi fugge | tassista nei guai

Milano, 23 novembre 2025 – Ha tagliato “deliberatamente” la strada a una coupè con al volante una donna, urtandola. Poi, nelle fase concitate successive all’ incidente stradale, si è messo a urlare e ha cercato di strappare il telefono dalle mani di un testimone oculare, un uomo che passava in bicicletta e ha assistito alla scena. Per questo un tassista 62enne è imputato per violenza privata. Il pm aveva chiesto l’archiviazione ma il gip Fabrizio Filice, accogliendo l’opposizione della donna assistita dall’avvocato Nicola Brigida, ha ordinato l’imputazione coatta, considerando come atto volontario quella manovra con cambio di corsia che ha provocato l’incidente, senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Provoca un incidente, aggredisce il testimone e poi fugge: tassista nei guai

