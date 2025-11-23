Proposta Ue sull' Ucraina Rubio | A Ginevra l' incontro più produttivo avuto | Meloni | Abbiamo tutti lavorato per la pace

La bozza della controproposta sarà presentata agli Stati Uniti nel corso dei colloqui in corso a Ginevra. Videoconferenza tra alcuni ministri degli Esteri europei e il ministro ucraino Sybiha. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Proposta Ue sull'Ucraina. Rubio: «A Ginevra l'incontro più produttivo avuto» | Meloni: «Abbiamo tutti lavorato per la pace»

La proposta dell’Istituto Nazionale Azzurro riaccende il dibattito sull’identità di Reggio: per Festicini il nome dello scalo può diventare un simbolo universale legato alla storia apostolica della città - facebook.com Vai su Facebook

La proposta sull'obbligo di pubblicazione delle sentenze di assoluzione, con la stessa evidenza data alle notizie sulle indagini, ha messo d'accordo l'Anm e gli avvocati. Non ci sarebbe bisogno di una legge se i media non si occupassero solo di indagini e acc Vai su X

Ucraina, Meloni: no a una controproposta Ue, piano Usa è la base - La presidente del Consiglio, che oggi assieme al presidente finlandese ha avuto una lunga telefonata con Trump, ha riferito che da parte del presidente Usa "ho trovato disponibilità". Secondo msn.com

Ucraina, la comunità dice no al piano Usa. Gentiloni: "Proposta inaccettabile" - Nel giorno in cui Ue, Usa, Ucraina e Russia discutono il nuovo piano di pace annunciato da Donald Trump, la comunità ucraina è scesa in strada per dire "no" ... Lo riporta msn.com

Colloqui Ue-Usa e Ucraina a Ginevra. Meloni: “Lavoriamo al piano di Trump e non a una controproposta” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un incontro ... Scrive ecovicentino.it