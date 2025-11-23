Pronostico Real Oviedo-Rayo Vallecano | i numeri offensivi ci danno il finale

Oviedo-Rayo Vallecano è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Il nuovo allenatore dell’Oviedo, Luis Carrion, non ha vinto nessuna delle tredici partite che fino al momento ha sostenuto in sella ad una panchina di una squadra della Liga. Né con la sua attuale squadra e nemmeno con quella di prima, il Las Palmas. Ultimi in classifica i padroni di casa, con otto punti conquistati e solamente sette gol fatti, il peggior attacco per distacco di tutto il campionato. Pronostico Oviedo-Rayo Vallecano: i numeri offensivi ci danno il finale (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

