Pronostico Real Oviedo-Rayo Vallecano | i numeri offensivi ci danno il finale
Oviedo-Rayo Vallecano è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Il nuovo allenatore dell’Oviedo, Luis Carrion, non ha vinto nessuna delle tredici partite che fino al momento ha sostenuto in sella ad una panchina di una squadra della Liga. Né con la sua attuale squadra e nemmeno con quella di prima, il Las Palmas. Ultimi in classifica i padroni di casa, con otto punti conquistati e solamente sette gol fatti, il peggior attacco per distacco di tutto il campionato. Pronostico Oviedo-Rayo Vallecano: i numeri offensivi ci danno il finale (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
La Real Azzurra fallisce l’occasione di uscire dalla paludosa zona retrocessione A ribaltare il pronostico per loro sfavorevole alla vigilia la capitolina Astrea che con solo tredici uomini mette a segno il colpo che lascia gli altoviterbesi a-1 dal quorum tranquillità. - facebook.com Vai su Facebook
"#PronosticoPremium" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Pronostico Oviedo vs Rayo Vallecano – 23 Novembre 2025 - Rayo Vallecano apre un’interessante giornata di La Liga, in programma il 23 Novembre 2025 alle 14:00 allo Stadio Nuevo Carlos Tartiere. Riporta news-sports.it
Oviedo - Rayo Vallecano | Se la juegan el Oviedo... y Carrión: previa, análisis, pronóstico y predicción - E l Oviedo busca su primera victoria de la era Luis Carrión ante un Rayo que aspira a sumar los tres puntos para engancharse a la parte alta de la tabla. Da marca.com
Apuestas y pronósticos Oviedo vs Rayo Vallecano - Pronósticos del partido que enfrenta a Oviedo y Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga EA Sports 25- Come scrive msn.com