Lille-Paris FC è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Una vittoria decisamente alla portata per il Lille, che con questi tre punti andrebbe al quarto posto in classifica. Una gara quindi importante per la truppa di Genesio, che ha sensazione positive nell'affrontare un Paris FC che di punti ne ha quattordici – quindi molto sereno in classifica – e che ha messo molto fieno in cascina per raggiungere quello è l'unico obiettivo stagionale, la salvezza.

© Ilveggente.it - Pronostico Lille-Paris FC: vittoria e balzo in classifica