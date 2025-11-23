Pronostico Espanyol-Siviglia | fuori casa ci riescono quasi sempre
Espanyol-Siviglia è una partita valida per la tredicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Catalani sesti a quota 18 punti ed in piena zona Europa, andalusi noni con soli 2 punti in meno. Nel momento in cui scriviamo, prima che la classifica venga sconvolta dai risultati del weekend, sono queste le posizioni occupate da Espanyol e Siviglia, protagoniste del posticipo del lunedì della Liga. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I Pericos, partiti con l’obiettivo di mantenere la categoria e raggiungere la salvezza il prima possibile, possono essere soddisfatti di come sono andate le cose finora. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
