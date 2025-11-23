Pronostici Ligue 1 23 novembre | doppia chance esterna ad alta quota e non solo
Ligue 1, nelle zone alte della classifica Lione e Lille devono evitare ulteriori smottamenti dopo le sconfitte rimediate prima della sosta. Metz a caccia di un’altra impresa. Questa, sulla carta, sembra essere un turno favorevole per il Lione di Paulo Fonseca, alla ricerca di una vittoria che manca da quattro gare, tra coppe e campionato. Prima della sosta i Gones avevano dato vita ad un match dalle mille emozioni con i campioni di Francia e d’Europa del PSG: cinque gol complessivi (2-3), con la doccia fredda – anzi, gelata – del sigillo di Joao Neves al quinto minuto di recupero. Nelle due giornate precedenti, invece, il Lione non era andato al di là di due pareggi nelle trasferte con Paris FC e Brest, per poi arrendersi 2-0 al Betis in Europa League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pronostici calcio oggi 22 novembre 2025: analisi completa Bundesliga, Premier League e Ligue 1 - facebook.com Vai su Facebook
"#pronosticipro" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Pronostico Tolosa vs Angers – 23 Novembre 2025 - Nel contesto della Ligue 1, il match del 23 Novembre 2025 alle 17:15 allo Stadio de Toulouse tra Tolosa e Angers si presenta come una sfida chiave per la ... Riporta news-sports.it
Pronostico Lilla vs Paris FC – 23 Novembre 2025 - Paris FC accende la Ligue 1 nel posticipo delle 20:45 del 23 Novembre 2025 allo Stadio Pierre- Riporta news-sports.it
Pronostici Ligue 1: Marsiglia e Lens non mollano il PSG nella corsa del campionato di calcio francese - Classifiche, risultati e quote antepost aggiornate sul campionato di calcio francese. Scrive betitaliaweb.it