Inter-Milan ad alta tensione? Ecco i calciatori che rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara Ritmo, intensità e tanti duelli nelle zone nevralgiche del campo. Gli ingredienti per assistere ad un derby scintillante e dai contenuti tecnici importanti ci sono tutti. L’importanza della posta in gioco, però, potrebbe far lievitare e non poco anche i contenuti agonistici dell’incontro. Juventus’ Daniele Rugani and Milan’s Tomori in action during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs AC Milan at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 5 October 2025 ANSAALESSANDRO DI MARCO Spulciando i dati riguardanti la gestione di Sozza, va notato come il fischietto di Milano abbia una media di 4,34 ammoniti a gara. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Inter-Milan: ammoniti ad alta quota