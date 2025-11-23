Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 23 novembre. Il Derby della Madonnina è la partita di cartello perché nel calcio anche le bacheche e i risultati sportivi contano, e quelli di Arsenal e Tottenham, anche se sono club ricchi nel campionato più ricco, nulla hanno a che vedere con quelli di Inter e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 23 novembre: giornata di Derby a Milano e a Londra